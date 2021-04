Marinha alerta para ressaca com ondas de 3 metros até sexta

Foto: Ressaca em Guaratuba / Correio do Litoral – arquivo 2018

A Marinha atualiza, no final da tarde desta terça-feira (20), seu aviso de mau tempo e alerta para possibilidade de ressaca com ondas de até 3 metros de altura, na faixa litorânea entre o Rio Grande do Sul, ao norte do município de Rio Grande, e do Paraná, ao sul de Paranaguá, até a manhã desta sexta-feira (23).

A Marinha acrescenta que intensificação dos ventos na periferia de um sistema de alta pressão sobre o oceano poderá provocar ventos de direção Sudeste a Nordeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, até a manhã de sexta.

Os ventos associados a esse sistema meteorológico poderão ocasionar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de Sudeste a Nordeste, com até 4 metros de altura, entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, até a noite de quinta-feira (22).

Tempestade subtropical Potira

O Centro de Hidrografia da Marinha, em colaboração com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) e com o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (CIMAER/FAB), informa que na madrugada desta terça-feira houve a formação de um ciclone subtropical em alto-mar, na posição 26°S 041,5°W, a 250 milhas náuticas (460 km) do litoral dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

O sistema foi classificado como tempestade subtropical “Potira”, com ventos estimados por satélite de até 35 nós (65 km/h). Seu deslocamento é previsto para a direção leste até quinta-feira (22) e posteriormente poderá se deslocar para sudoeste/sul.

A expressão “Potira” significa “flor” em tupi-guarani. A nomenclatura foi oficialmente estabelecida por meio do Aviso Especial nº 324/2021, publicado no site do CHM.

São esperados ventos fortes nas proximidades do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, podendo atingir 102 km/h em alto-mar, no setor sul e oeste do ciclone, e 75 km/h junto à costa, durante todo o período de atuação do ciclone.

Há previsão de mar grosso a muito grosso, com alturas de ondas entre 3 e 7 metros em alto-mar e possibilidade de ocorrência de ressaca na costa dos estados de São Paulo e do Rio Janeiro, com ondas entre 2,5 e 3,5 metros, até a manhã de sexta-feira.

A condição de tempo severo provocada por este sistema ocorrerá principalmente em alto-mar, associada aos ventos intensos, mar agitado e chuva intensa.