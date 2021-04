Presos em Guaratuba 2 suspeitos de roubarem jet ski em Pontal do Paraná

Foto: 9º BPM

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (21), em Guaratuba, dois homens que teriam roubado um jet ski na noite anterior em Pontal do Paraná. Também foi preso um terceiro envolvido, em Matinhos, que escondeu a mercadoria roubada.

Na noite de terça-feira (20) policiais militares foram acionados para comparecer a uma casa na rua Orestes Beltrami, no balneário Monções, em Pontal do Paraná. Homens armados invadiram a residência pela janela da cozinha. Depois de prender todos os moradores no banheiro, fugiram com a moto aquática, a carretinha de reboque e cinco celulares. As pessoas conseguiram sair e ligaram para o telefone 190.

Os ladrões fugiram em um Volkswagen Parati, de cor branca, em direção a Matinhos. Diversas equipes policiais realizaram patrulhamento pela região, mas não conseguiram, naquela noite, localizar os suspeitos ou os objetos roubados.

No dia seguinte, policiais militares de Guaratuba abordaram uma Parati com características do veículo da fuga transitando pelo Centro. No carro foram localizadas pequenas quantidades de cocaína e de maconha, além dos cinco celulares que seriam os que foram roubados. Os dois homens que estavam no carro, P.C.G.S., de 30 anos, e J.W.C., de 18 anos, são moradores do bairro Tabuleiro, em Matinhos. Eles acabaram confessando o roubo e informando onde haviam escondido o jet ski, perto de onde moram.

Na rua Ribeirão Preto, no bairro Tabuleiro, foi encontrado o produto do roubo. O morador do imóvel não se encontrava no local, ele foi localizado, após denúncia repassada à equipe,na casa da sua mãe, no mesmo bairro. Conforme o suspeito, ele aceitou guardar o veículo no seu imóvel por dois dias, para um dos homens que foram abordados em Guaratuba.

O homem, de 24 anos de idade, recebeu voz de prisão por receptação de produto roubado e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Matinhos. Os dois homens suspeitos do assalto também receberam voz de prisão, e foram encaminhados à 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Guaratuba.

Fonte: Comunicação Social do 9º Batalhão da PM