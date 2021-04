Acesse o link da audiência pública sobre a engorda em Matinhos

O Instituto Água e Terra (IAT) vai apresentar na próxima quarta-feira (28), às 15h, os detalhes do projeto de recuperação da orla de Matinhos. A audiência pública será transmitida no canal do Youtube da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

A população poderá manifestar suas dúvidas pelo chat durante a transmissão. Os questionamentos não respondidos na hora poderão ser enviados para o e-mail disar@iat.pr.gov.br, até 7 de maio, para os técnicos retornarem.

Clique na imagem e acesse a audiência pública

O projeto prevê o engordamento da faixa de areia e a implantação de estruturas marítimas, formadas por enrocamento, em uma extensão de cerca de cerca de seis quilômetros, nas avenidas Atlântica e Beira Mar.

As obras buscam mitigar os efeitos provocados pela erosão marinha, controle de cheias com a execução de 23 quilômetros de galerias pluviais, além de obras de macrodrenagem, que deverão diminuir alagamentos e enchentes.

Incluem, também, a revitalização urbanística da orla marítima em uma extensão de 6,3 quilômetros, compreendendo a implantação de equipamentos urbanos, ciclovia, pista de caminhada, revitalização das ruas e calçadas e paisagismo, melhorias previstas para fomentar o turismo na região e melhorar a qualidade de vida da população local.

A audiência pública cumpre as exigências das leis que instituem as normas para licitações e contratos da Administração Pública (Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Estadual nº 15.608/2007).

Fonte: Sedest