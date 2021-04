Menina salva três pessoas depois que barco virar no mar

Náufragos foram atendido na areia inicialmente. Foto: BPMOA

Uma menina de 6 anos salvou três pessoas após uma lancha virar entre a ilha das Palmas (Paranaguá) e a ilha de Superagüi (Guaraqueçaba), na tarde deste sábado .

A criança nadou para pegar uma caixa térmica (cooler) e partes do banco do barco para as pessoas conseguirem flutuar. De acordo com seu pai, que relatou a história aos socorristas, ela era a única que sabia nadar no grupo de cinco pessoas que estava na lancha Bituruna.

A menina e os três adultos, com as peças flutuantes, conseguiram se aproximar de uma praia e algumas pessoas os socorreram. Quando a equipe do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas), as últimas pessoas estavam sendo resgatadas em um jet ski.

Um médico e enfermeiro desceram na praia para atender os náufragos e o restante da equipe do helicóptero voltou para fazer buscas e acabaram encontrando uma mulher boiando no mar, já morta.

No retorno à praia, o helicóptero transportava uma das pessoas, um homem de 37 anos, que teve grau 2 de afogamento, numa escala que vai até 6, para ser atendido no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

A Marinha informou que um inquérito administrativo foi instaurado para apurar causas, circunstâncias e

responsabilidades do acidente.