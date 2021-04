IFPR terá nova turma no Curso de Defensoras e Defensores Populares

O Campus Paranaguá do Instituto Federal do Paraná abrirá na segunda-feira da próxima semana as inscrições para mais uma turma do Curso de Defensoras e Defensores Populares.

Os interessados devem acessar os contatos do Whatsapp (41) 9 8889-9587 e (41) 9 9950-3453 entre 3 e 28 de maio. O curso é gratuito. As aulas começam no dia 28 de julho e vão até dezembro com um total de 160 horas.

A formação é realizada em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Paraná e com a Defensoria Pública da União. O objetivo do curso é formar pessoas capacitadas para reconhecer ofensas aos direitos humanos em suas comunidades, assim como replicar conhecimentos e orientações aos cidadãos e cidadãs sobre seus direitos.

Durante as aulas, as(os) alunas(os) abordam quais são os direitos humanos e como aplicá-los (gênero, educação, racismo e moradia); violência contra a mulher; seguridade social (assistência social, previdência social e saúde); e noções de processo judicial e organização comunitária.