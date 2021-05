Sesa registra hoje apenas 11 novos casos do Litoral

Redução de confirmações no Leste foi mínima: -1,44% em uma semana

O informe epidemiológico sobre a covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) não registra óbito no Litoral neste domingo (2).

Foram confirmados apenas 11 novos casos: 10 em Morretes e 1 em Guaratuba. É um número muito abaixo do que vem sendo mostrado nos últimos meses na região, mesmo sendo um domingo, dia em que costuma ter menos ocorrências confirmadas.

O Litoral soma 3.319 casos e 709 mortes.

A macrorregião Leste – que inclui as regionais do Litoral, Curitiba, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória e Telêmaco Borba – teve uma redução mínima de 1,44% no número de casos, nesta semana que encerrou no sábado (1º) em comparação com a semana anterior: 7.610 casos contra 7.721.

O Paraná tem mais 1.998 casos confirmados e 54 mortes pela covid-19 registrados. Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (7), fevereiro (25), março (44), abril (767) e maio (1.150) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: maio (2), novembro (1) e dezembro (2).

O Brasil tem mais 28.935 casos e 1.202 mortes. O país chega a 14.754.910 confirmações e a 407.639 pessoas mortas em decorrência do novo coronavírus.