Litoral tem 15 mortes e 199 novos casos de covid

O Litoral tem 15 mortes confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (4): Paranaguá (6), Guaratuba (3), Antonina (2), Pontal do Paraná (2), Matinhos (1) e Morretes (1).

Também são 199 novos casos confirmados: Paranaguá (144), Pontal do Paraná (41), Matinhos (24), Antonina (10), Guaratuba (5),e Guaraqueçaba (5). A região agora soma 30.531 confirmações e 726 óbitos por covid.

A Secretaria da Saúde de Guaratuba informou sobre os 3 óbitos na cidade. No dia 15 de abril, faleceu uma moradora do bairro Castel Novo, de 73 anos, que estava internada no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. Nesta segunda-feira (3), faleceu uma moradora no Centro, de 40 anos, que estava internada no Hospital São Lucas, em Curitiba, e um morador do bairro Cohapar, de 63 anos, que estava internado no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

O Paraná tem mais 5.482 casos e 316 mortes pela covid-19. Os casos divulgados nesta terça-feira são de janeiro (45), fevereiro (85), março (250), abril (1.302) e maio (3.762) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: julho (1), agosto (3), setembro (2), outubro (3), novembro (13) e dezembro (16). O estado agora tem 955.012 diagnósticos confirmados e 22.845 óbitos.

O Brasil tem mais 77.359 casos e 2.966 mortes. O país tem 14.856.888 confirmações e 411.588 pessoas mortas em decorrência do novo coronavírus.