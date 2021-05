Confira decretos sobre barreiras e medidas restritivas em Guaratuba

Foto: Prefeitura de Guaratuba

Desde ontem, sexta-feira (21), estão ocorrendo barreiras restritivas nas duas entradas de Guaratuba pela PR-412: no Posto da Polícia Rodoviária do Coroados e na Prainha, antes da bilheteria do ferry-boat.

🛑 Não entram:

Ônibus e veículos de grande porte

de turismo;

de turismo; Demais veículos, bicicletas, motocicletas ou similares, que transportem turistas, veranistas ou pessoas oriundas de outros municípios, cuja justificativa para a entrada ou permanência no município de Guaratuba seja a prática de turismo, esportes, lazer, descanso, férias, quarentena ou compras.

➡️ Entram:

Veículos de carga para abastecimento de bens e serviços locais e/ou em passagem para outros municípios vizinhos;

Veículos transportando pessoas que comprovem vínculo de residência em Guaratuba, vínculo empregatício com empresas situadas no Município;

Veículos de prestadores de serviços considerados essenciais;

Veículos transportando pessoas que comprovem vínculo de residência ou empregatício com empresas situadas em cidades vizinhas;

Veículos com emplacamento no Município de Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá, desde que utilizem o Município de Guaratuba, única e exclusivamente, como acesso aos municípios vizinhos.

✅ Comprovação

Através de documentação física ou digital.

🚨 Descumprimento do Decreto:

Advertência;

Condução dos infratores para a lavratura do Termo Circunstanciado;

Multa de R$ 100 até R$ 20 mil a ser aplicada aos infratores.

😷🧾 Os valores da aplicação de multa serão revertidos ao custeio das ações de enfrentamento à covid-19 da Secretaria Municipal da Saúde.

Barreiras também foram montadas em outras cidades da região:

Paranaguá : na BR 277, entre os km 11 e 12

: na BR 277, entre os km 11 e 12 Pontal do Paraná : PR-407, km 16,5

: PR-407, km 16,5 Morretes e Antonina: Estrada da Graciosa (km 7), PR-408 (km 9) e na PR-411.

Confira os decretos com as medidas restritivas em vigor