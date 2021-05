Indígenas do Litoral são destaque em debate do Museu Paranaense sobre curadoria

Exposição Nhande Mbya Reko foi realizada em parceria com indígenas do Litoral – Foto: MAE-UFPR

O Museu Paranaense promoverá uma série de encontros online com pesquisadores, profissionais de museus e indígenas no ciclo “Curadoria Compartilhada em Foco: Museus Experientes”. As comunidades do Litoral são destaque.

Os convidados vão dividir com o público suas vivências, impressões e reflexões a partir de curadorias compartilhadas em diferentes instituições brasileiras como o Museu de Arte do Rio (MAR-RJ), Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE-UFPR), de Paranaguá, e Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal de Santa Catarina (MArquE UFSC).

A proposta integra o plano do Museu Paranaense de repensar a exposição de longa duração Indígenas do Paraná, por meio de uma curadoria compartilhada com indígenas das etnias Guarani, Kaingang e Xetá, trazendo ao público temáticas definidas pelos membros das comunidades a partir do acervo etnográfico do próprio museu.

“Além de colocar os indígenas no papel central quanto à escolha do que querem que seja informado ao visitante sobre suas concepções do mundo e modos de vida, essa ação reforça o conceito do museu enquanto lugar de escuta e de diálogo intercultural”, afirma a diretora do Museu Paranaense, Gabriela Bettega.

Os encontros do Ciclo “Curadoria Compartilhada em Foco” ocorrerão uma vez ao mês, transmitidos online e gratuitamente, sem necessidade de inscrição prévia. Os participantes poderão solicitar uma declaração de participação após o evento.

As transmissões acontecerão pelo canal do YouTube do Museu Paranaense e contarão com intérpretes de libras.

Convidados e temas

A primeira conversa acontece no dia 25 de maio (terça-feira), às 17h, com a antropóloga Laura Pérez Gil, diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, e a cacique Mbyá-Guarani Juliana Kerexu, da aldeia Tekoá Takuaty, na Ilha da Cotinga, sobre a exposição Nhande Mbyá Reko – Nosso jeito de ser Mbyá-Guarani.

A mostra foi resultado da colaboração do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR e cinco comunidades da região litorânea do Paraná: Pindoty (Terra Indígena Ilha da Cotinga/Paranaguá), Kuaray Guata Porã (TI Cerco Grande-Guaraqueçaba), Guaviraty e Karaguata Poty (TI Sambaqui/Pontal do Paraná) e Kuaray Haxa (Morretes).

O segundo encontro, marcado para o dia 7 de junho, às 20h, discutirá a exposição Dja Guata Porã, realizada no Museu de Arte do Rio, entre 2017 e 2018. Participarão do encontro o curador-chefe do Museu de Arte, Marcelo Campos, e as curadoras da mostra e pesquisadoras Clarissa Diniz e Sandra Benites. Essa foi uma mostra sobre a perspectiva indígena da história do estado do Rio de Janeiro.

Concebida de modo participativo, a partir da colaboração de povos, aldeias e indígenas que residem no estado ou na Capital, a exposição é fruto de um processo de diálogo e foi construída como uma plataforma de colaboração entre práticas museológicas e indígena.

O terceiro e último encontro será com o diretor e a antropóloga do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Lucas Bueno e Dorothea Darella, que dividem as experiências de curadoria compartilhada com os povos Guarani, Kaingang, Xokleng e Tikuna, em diferentes mostras realizadas no Museu. O evento ocorrerá no dia 6 de julho.

Ciclo “Curadoria Compartilhada em Foco: Museus Experientes”

Conversa sobre a exposição Nhande Mbyá Reko – Nosso jeito de ser Mbyá-Guarani (MAE-UFPR)

Convidadas: Laura Pérez Gil, antropóloga e diretora do MAE-UFPR, e cacica Mbyá-Guarani Juliana Kerexu

Data: terça-feira, 25 de maio

Horário: 17h

Conversa sobre a exposição Dja Guata Porã (MAR-RJ)

Convidados: curador-chefe do MAR, Marcelo Campos, e as curadoras da mostra e pesquisadoras Clarissa Diniz e Sandra Benites

Data: segunda-feira, 07 de junho

Horário: 20h

Conversa sobre experiências de curadorias compartilhadas com os povos Guarani, Kaingang, Xokleng e Tikuna em diferentes mostras realizadas no MArquE

Convidados: diretor e antropóloga do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC (MArquE), Lucas Bueno e Dorothea Darella

Data: terça-feira, 06 de julho

Horário: 19h

O evento gratuito com transmissões ao vivo pelo canal do YouTube do Museu Paranaense. Contará com intérprete simultâneo de libras.

Maria Rosa Brasil Tiguá e demais indígenas da etnia Xetá durante visita ao Museu Paranaense, em maio de 2019 – Foto: Kraw Penas/SECC

Fonte: AEN