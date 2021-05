Morre por covid vereador e secretário de Paranaguá

Nilo Monteiro tinha 44 anos

Morreu, na noite desta quarta-feira (26), Nilo Monteiro, vereador licenciado e secretário de Indústria e Comércio de Paranaguá, por complicações da covid-19.

O velório e o sepultamento foram no Cemitério São Benedito, no bairro São Vicente, onde era uma das lideranças comunitárias, e foi acompanhado por poucas pessoas, com distanciamento devido às medidas de prevenção à doença.

Nilo Ribeiro Monteiro tinha 44 anos e estava internado há cerca de 2 semanas no hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Sua morte foi confirmada às 20h54.

Deixa a esposa Daniella Nayana Dieguiz Pinheiro, que está grávida, dois filhos, de 25 e 7 anos, e uma neta de 1 ano.

Com informações do JB Litoral e foto do perfil pessoal do Facebook