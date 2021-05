Racismo causa indignação e coloca Guaratuba em destaque na mídia

Um caso de racismo colocou Guaratuba na mídia neste final de semana. Na sexta-feira (28), uma mulher se recusou a ser atendida por um garçom negro do restaurante Cheroso, Evilásio José Santana Filho, conhecido como Café: “Não gosto da cor dele”, teria dito.

A proprietária do restaurante Josiele Nunes dos Reis Aguiar, “Josi Vini”, soube um pouco depois e denunciou o ocorrido em uma postagem no Facebook, em que aparece ao lado do garçom:

“Hoje no almoço aconteceu algo que me deixou triste e muito indignada. Uma cliente se recusou a ser atendida pelo nosso colaborador Café, dizendo não gostar da pele dele. O Café é mais que um colaborador .. é da família , e um ser humano maravilhoso. Eu realmente não sei em que mundo estamos .. só tenho que sentir pena de uma pessoa assim, pois no final todos iremos para o mesmo lugar. Inacreditável que existam pessoas assim .. 😭”

Nas redes sociais de Guaratuba, houve diversas manifestações de indignação repúdio. O fato repercutiu na imprensa local e do Paraná.

Um boletim de ocorrência sobre o caso deve ser registrado contra a cliente, que costumava frequentar o restaurante. A pena para o crime de racismo é de reclusão de um a três anos e multa.