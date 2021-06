Litoral terá barreiras já na véspera do feriado

Litoral terá barreiras já na véspera do feriado

Foto: Prefeitura de Guaratuba

Pelo menos três municípios do Litoral confirmaram barreiras restritivas nas entradas das cidades a partir de hoje (quarta-feira, 2) véspera do feriado de Corpus Christi.

Em Paranaguá, os veículos serão parados na BR-277, em uma estrutura montada entre os km 11 e 12, próximo ao SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) da concessionária Ecovia. A Prefeitura de Matinhos informa que irá enviar agentes para a mesma barreira na BR-277, a partir das 6h desta quinta-feira (3).

Em Pontal do Paraná, será no km 16 da PR-407 (Estrada das Praias). A Prefeitura de Guaratuba não informou o local, mas a cidade só tem duas entradas terrestres, ambas na PR-412. De um lado ainda tem o ferry-boat operando abaixo da capacidade enquanto não chegam as balsas.

Guaratuba divulgou os requisitos de passagem pelas barreiras:

Veículos emplacados no município e veículos emplacados em qualquer cidade do Litoral, desde que esteja apenas de passagem pela cidade.

Pessoa com residência na cidade mediante a apresentação dos seguintes documentos em seu nome, ou se do esposo (a) apresentar certidão de casamento, ou identidade do filho comum: Fatura de água, luz, telefone, internet, IPTU, matrícula de imóvel, título de eleitor em Guaratuba, documento do veículo registrado em Guaratuba acompanhado de documento com foto.

Comprovação de vínculo de trabalho no município com Carteira de Trabalho assinada, Ordem de serviço, Chamado para atenção de ocorrências.

Em seu informe, a Prefeitura de Pontal do Paraná destaca que “só adentrará ao município, o morador pontalense, ou pessoas que comprovarem vínculo profissional”.

A Prefeitura de Guaratuba também divulgou um vídeo com o prefeito Roberto Justus explicando as medidas para o feriado: