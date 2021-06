Sesa confirma mais uma morte por covid-19 em Guaratuba

Uma moradora do bairro Coroados, de 59 anos, que estava internada no Pronto Socorro Covid, em Guaratuba, morreu na última quinta-feira (3), em decorrência da doença. Foi o único óbito registrado neste domingo (6) no Litoral pelo informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A cidade chega a 153 óbitos e a 407,7 mortes / 100 mil habitantes.

Também foram confirmadas hoje mais 20 pessoas infectadas na região: 8 em Pontal do Paraná, 6 em Morretes, 4 em Paranaguá e 2 em Matinhos. Não houve registros em Guaratuba, Antonina e Guaraqueçaba.

No Litoral já houve 859 mortes e 34.878 casos de covid. Segundo a Sesa, há apenas 18.519 pacientes recuperados, o que, parcialmente, é explicado por atrasos na troca de informações entre as instituições hospitalares, os municípios e o Estado. A região tem uma mortalidade de 286,5 óbitos / 100 mil e uma incidência de 11.633 casos / 100 mil

No Paraná, a Sesa registrou mais 50 mortes e 2.678 casos hoje. O estado tem 26.914 óbitos e 1.112.341 casos confirmados. A mortalidade é de 233,7 óbitos / 100 mil e a incidência de 9.658 casos / 100 mil.

O Brasil confirmou hoje mais 873 mortes e 39.637 casos. O país chega a 473.404 mortes pela covid-19 e a 16.947.062 confirmações e a . A mortalidade é de 225,3 óbitos / 100 mil e a incidência de 8.064 casos / 100 mil.