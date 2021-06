Roberto Justus articula R$ 500 mil para restauração da Igreja bicentenária

Foto: Prefeitura de Guaratuba / Divulgação

O prefeito Roberto Justus vai pedir à deputada federal Christiane Yared (PL-PR) R$ 500 mil de recursos da União para a restauração da igreja bicentenária de Guaratuba. A prefeitura informou que ele solicitou uma reunião com a deputada e com o bispo da Diocese de Paranaguá, dom Edmar Peron, para tratar do assunto.

No dia 31 de maio, Yared esteve em Guaratuba anunciando R$ 1 milhão em recursos federais para o município: R$ 500 mil para Atenção Básica em Saúde e R$ 500 mil em recursos livres.

No início do ano, a comunidade católica lançou, sem sucesso, uma vaquinha na internet para conseguir R$ 95 mil para reforma do telhado. Esse é apenas um dos problemas da antiga construção.

250 anos – A igreja começou a ser construída em 1768 e foi inaugurada no dia 29 de abril de 1771, data da fundação da antiga Vila de São Luiz de Guaratuba da Marinha. Em 1972 foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

A igreja completa, portanto, 250 anos junto com o município que pretende comemorar este feito com diversas ações culturais, artísticas e de promoção da cidade.