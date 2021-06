Mulher diz estar positivada e invade PS Covid em Guaratuba, informa rádio

Foto: Rádio Litorânea

Uma mulher que disse estar positivada (infectada com a covid-19) invadiu os consultórios do Pronto Socorro Covid em Guaratuba, quebrou alguns objetos e agrediu verbalmente os funcionários, informou a Rádio Litorânea.

De acordo com a reportagem publicada ontem à noite (quinta, 10), no início da madrugada, um jovem de 18 anos procurou o PS Covid informando estar há três dias com os sintomas da doença. Leia o restante da matéria.

“Sua mãe, que o acompanhava, disse aos atendentes que gostaria de acompanhar o filho na consulta. Foi-lhe informado que isto não seria possível. Não satisfeita, a mulher preencheu uma ficha para também aguardar atendimento.

“Ao perceber que o filho já estava sendo assistido pelo médico, invadiu o setor onde ficam os consultórios e, após retirar sua máscara, agrediu verbalmente a equipe que lá se encontrava e começou a quebrar o que encontrava pela frente, dizendo, aos gritos, estar “positivada”. Houve avarias em portas, fios de internet e monitores, entre outros aparelhos.

“A Polícia Militar foi acionada e, posteriormente, foi feito um boletim de ocorrência pela direção do PS, relatando o acontecido. Todos que presenciaram a quebradeira e o destempero da mulher ficaram indignados, pois os profissionais de saúde foram desrespeitados, xingados e o patrimônio público destruído.”





