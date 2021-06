Matinhos tem mais uma morte por covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou apenas 1 óbito por covid-19 no Litoral do Paraná no informe deste domingo (13).

São 894 pessoas que morreram na região por causa de complicações da doença.

A Sesa confirmou hoje apenas 18 novos casos no Litoral: 7 em Morretes, 5 em Antonina, 3 em Guaratuba, 2 em Pontal do Paraná e 1 em Matinhos.

O Litoral chega a 35.765 confirmações da doença desde o início da pandemia. No Paraná, a Sesa registrou hoje mais 49 mortes e 2.329 casos. O estado tem 27.976 mortes e 1.143.636 confirmações da doença