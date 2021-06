Prefeitura renova parceria com Associação de Artesãos no Morro do Cristo

Foto: Prefeitura de Guaratuba

Na manhã desta quarta-feira (16), o prefeito Roberto Justus assinou portaria que renova a autorização do uso da sala localizada na base do Mirante do Morro do Cristo pela Associação Guaratubana de Artesãos (Aguas).

A parceria do município com a entidade acontece através da Secretaria da Cultura e do Turismo. Os artesãos ajudam na manutenção do local e comercializam seus produtos.

Participaram do ato da assinatura, o vice-presidente da Aguas, Silvio Sinval de Souza, a secretária da Cultura e do Turismo, Rocio Bevervanso e servidores, a ex-secretária e atual ouvidora municipal, Nilsa Borges, e os diretores da secretaria João Pedro da Silva e Debura Carvalho de Aquino.