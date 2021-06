Presos os envolvidos em triplo homicídio em Paranaguá

O único suspeito que estava solto foi preso em seu local de trabalho. Foto: Agora Litoral

A Polícia Civil prendeu o último dos quatro envolvidos em um triplo homicídio ocorrido no último dia 20 de maio, na Vila Ruth, em Paranaguá. A ação para o cumprimento de mandado de prisão aconteceu na manhã da quinta-feira (17).

Jhonatan Nunes Lourenço, o “Zé do Ouro”, sua mulher Kailane Freitas Santana, de 27, e a filha do casal, Laura, de 2 anos, foram mortos em casa por disparos de arma de fogo. Durante as investigações, a PCPR descobriu que o crime está ligado ao tráfico de drogas.

As investigações realizadas também apontaram que, dois homens custodiados no sistema prisional comandaram o crime. O objetivo era dominar o tráfico de drogas na região, eliminando integrantes de organização criminosa rival.

De acordo com o jornal online Agora Litoral, os quatro mandados foram cumpridos nesta quinta, mas três dos envolvidos já estavam presos e o quarto foi preso em seu local de trabalho. Segundo a Polícia Civil, todos já possuem passagens por homicídio e tráfico de drogas.