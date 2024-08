3º Matinhos Rock In Beer acontece nos dias 7 e 8 de setembro

A 3ª edição do Matinhos Rock In Beer promete movimentar o litoral paranaense com uma programação diversificada que une música, cervejas artesanais e muita gastronomia. O festival ocorrerá nos dias 7 e 8 de setembro, data considerada uma prévia da temporada de verão.

Será na Arena Vicente Gurski e o ingresso é simbólico: 1kg de alimento não perecível, o que reforça o caráter solidário do evento.

A edição deste ano contará com uma programação musical vibrante e eclético, com bandas que vão do punk rock ao rock nacional. Entre as atrações confirmadas estão a Punch Drunk, conhecida por suas performances enérgicas e contagiantes, a Dnoiz, que traz um som inovador e performances marcantes, e a Violet Band, oferecendo uma mistura única de influências que atravessam diferentes eras do rock. A Geração Coca-Coca, que segue estilo rock nacional, promete fazer todos reviverem os grandes sucessos da cena brasileira, enquanto o Rock feeling good encerrará o festival.

Além das performances ao vivo, o festival oferece uma variedade de cervejas artesanais, com rótulos que prometem agradar a todos os paladares. A gastronomia também terá destaque, com uma seleção de opções que vão desde petiscos gourmet até pratos elaborados, criando uma experiência completa para os visitantes.

O festival conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Matinhos. Para mais informações basta seguir as redes sociais do festival no Instagram e Facebook “Matinhos Rock and Beer”.