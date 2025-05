3º Paraná Bici começa pelo Litoral, na semana que vem

A terceira edição do Seminário Paranaense de Ciclomobilidade e Cicloturismo – Paraná Bici, além de Curitiba, também vai acontecer no Litoral e na Região Noroeste. O objetivo é discutir questões regionais e possibilitar que mais municípios possam participar das capacitações.

O primeiro evento será realizado nos dias 29 e 30 de maio, em Antonina, e vai discutir as questões locais dos sete municípios que compõem o litoral, visando à troca de conhecimentos técnicos sobre mobilidade urbana sustentável, com base nos modelos de sucesso de planejamento urbanístico.

Em setembro, nos dias 25 e 26, será a vez de Maringá e região receberem os olhares atentos dos especialistas em mobilidade ativa e sustentável.

E, para encerrar o 3º Paraná Bici, um grande seminário será realizado em Curitiba nos dias 5, 6 e 7 de novembro com a participação de especialistas locais e internacionais.

Paraná Bici Litoral

Em Antonina, o seminário será realizado no Armazém Macedo, no centro da cidade. A abertura está prevista para às 19h30, com a participação de autoridades públicas e especialistas.

Na sequência, às 20h15, será realizada uma palestra com a turismóloga Camila Bassi e com a com a consultora em urbanismo Jady Medeiros Silva.

Bassi é especialista em Gestão de Mercado em Turismo e Hotelaria pela USP, gestora executiva da Trilha de Peregrinação Turística “Caminho da Fé” e secretária-geral da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. É também consultora de negócios e desenvolvimento turístico junto à Agência de Desenvolvimento Econômico e consultora de desenvolvimento turístico estratégico de territórios.

Jady Medeiros Silva é arquiteta e urbanista, Jady é mestre em Planejamento Urbano pela UFPR e desenvolve trabalhos no campo do Planejamento Urbano, com ênfase em mobilidade urbana, sustentabilidade e políticas públicas.

Painéis temáticos

No segundo dia, a programação começa às 8h30, com o painel Ciclomobilidade, com a consultora em urbanismo Jady Medeiros Silva e no período da tarde ocorre o painel de Cicloturismo com a turismóloga Camila Bassi.

Ambos os paineis terão um formato de atividades práticas de resolução de problemas regionais selecionados pelos participantes, abordando temas como diagnóstico, desenho, implementação e avaliação de projetos.

E, para finalizar o evento, acontecerá a caminhada cultural pela ciclorrota no Centro Histórico de Antonina.

Além de Antonina, compõem o Litoral Paranaense os seguintes municípios: Morretes, Pontal do Paraná, Paranaguá, Guaraqueçaba, Matinhos e Guaratuba.

Realização

O Paraná Bici Litoral é uma iniciativa do mandato Goura e conta com a parceria e apoio da Prefeitura de Antonina, da Assembleia Legislativa do Paraná, do Consulado Honorário dos Países Baixos e Polo Engenharia.

O evento, gratuito e com certificação, é dirigido a servidores públicos, profissionais, pesquisadores, estudantes e comunidade interessados.

Segue abaixo o link de inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRO3GWGLYY1ibtRCCk6tX09yQFksjKJJa1psRwLNyXQEDpsg/viewform

Saiba mais sobre as edições anteriores do Paraná Bici no link abaixo:

https://mandatogoura.com.br/?s=paran%C3%A1+bici