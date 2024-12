4 jogos online em que você pode se tornar profissional

Uma carreira como pró-player é repleta de desafios e de escolhas. E antes mesmo de se tornar um profissional dos games, é necessário fazer a primeira: qual título escolher? Para responder a essa questão, é necessário levar em conta diversos fatores como o seu gosto pessoal, as habilidades que você mais possui, sua familiaridade com cada gênero e o momento de cada game no mercado.

Para te ajudar com essa difícil decisão que faz com que muitos aspirantes a pró-player percam a cabeça, fizemos uma lista com alguns dos principais jogos online do momento para se tornar um profissional. Confira agora quais são eles!

League of Legends

Lançado em 2009 e com uma ascensão enorme na década passada, o League of Legends possui alguns dos maiores torneios de eSports do mundo. Porém, mesmo que o objetivo de um jogador seja estar entre os melhores, é importante saber que participar de torneios menores (como os regionais e nacionais) é o que realmente faz com que você crie uma carreira como gamer.

Para ser pró-player de League of Legends, é importante compreender como funcionam os jogos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) e trabalhar habilidades como o trabalho em equipe e cooperação.

Depois disso, há um longo caminho a ser percorrido. Primeiramente, é necessário encontrar a função em que você mais se encaixa dentro de um time, além de escolher entre um dos mais de 160 personagens que o jogo possui atualmente.

Uma vez que isso está decidido, é necessário treinar. E muito. É verdade que o League of Legends é um dos games que mais traz oportunidades para seus jogadores, porém, a concorrência para se tornar um profissional aumenta proporcionalmente, o que faz com que você precise se destacar de forma significativa para que sua carreira decole.

Poker

O poker é um dos esportes da mente mais famosos do mundo e a carreira como jogador profissional não é novidade para ninguém. Entretanto, muitos não sabem que diversos profissionais atuam em torneios online. Isso não acontece por acaso, já que a revolução tecnológica juntamente com a popularidade do jogo fizeram com que os campeonatos digitais fossem cada vez mais visados, assistidos e respeitados pela comunidade.

Para se tornar um jogador de poker online, é recomendado que você domine a variante Texas Hold’em, o que significa saber não apenas as regras, mas criar estratégias dentro do que esse tipo de jogo permite. Embora também seja possível entrar em torneios com outras variantes como o Omaha e o Seven Card Stud, o Texas Hold’em é o mais popular de todos. Além disso, muitos encaram essa como uma variante “base” para aprender outros tipos de poker, o que significa que nada impede que você também possa jogá-las em um outro momento da sua carreira.

Overwatch

O Overwatch é um dos jogos de tiro mais amados de todos os tempos. Desde o seu lançamento, em 2018, o jogo já recebeu diversos prêmios e elogios das críticas por se diferenciar de outros títulos que possuem uma abordagem mais realista, como Call of Duty ou Counter Strike, e por possuir um sistema de batalhas com uma experiência de trabalho em equipe, mas que te dá certa liberdade para tomar decisões sozinho. Por conta de todas essas características, não é difícil imaginar que os torneios de Overwatch pelo mundo são repletos de jogadores dedicados e de fãs calorosos.

A principal dica para começar a praticar o game é entender qual é a melhor posição e com qual personagem. Assim como no League of Legends, essa é uma escolha importante porque cada um possui habilidades, poderes e funções diferentes nas partidas.

Tornar-se um jogador profissional de Overwatch requer muito treino, conhecimento do jogo e habilidade para jogar dentro de uma equipe e ter autonomia para criar a própria estratégia dentro do que seu time se propõe.

Fortnite

Para finalizar, não poderíamos deixar de lado um dos títulos mais relevantes quando o assunto é Battle Royale. Fortnite é simplesmente uma febre desde o seu lançamento, em 2017. Assim como os outros dessa lista, também possui gigantescos torneios mundiais e muitas possibilidades para quem quer se tornar um profissional.

O caminho, no entanto, possui diversos desafios. Primeiramente porque, diferentemente da maioria dos eventos de esportes tradicionais ou eSports, nos torneios de Fortnite, sua carreira é construída de maneira solo, ou seja, não existe uma equipe para se apoiar. Além disso, é necessário treinar de formas diferentes, como a mira e a rapidez na construção de fortalezas ou plataformas que te auxiliam na hora dos combates. Como o objetivo do game é ser o último sobrevivente dentro de um mapa onde a criatividade conta muito, o Fortnite é, sem dúvidas, um dos títulos que mais exigem diferentes tipos de habilidades para se destacar.