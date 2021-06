Tradução de sites: por que não dá para confiar apenas em tradutores automáticos?

Se você é dono de algum site, provavelmente já observou nas estatísticas de acessos que muitos visitantes são de outras partes do mundo. Isso acontece porque, intencionalmente ou não, estar na internet é sinônimo de estar disponível e acessível para pessoas de todas as nacionalidades.

A internet facilita as conexões, e é por isso que é maior o número de empresas brasileiras que optam por fazer comércio com outros países. E o mercado é tão acessível que uma loja on-line do Brasil pode competir de igual para igual com sites nos EUA e Canadá, por exemplo, se ela tiver um site traduzido para o inglês de forma correta.

Se você também deseja fazer negócios on-line com outros países, talvez seja a hora de entender mais sobre localização de sites online. Ela é a forma mais inteligente de se estabelecer como um site de confiança em um país diferente do de origem. A verdade é que quando você fortalecer o reconhecimento da sua empresa em um novo idioma, primeiro passo é expandir e localizar seu site com traduções de qualidade

A importância da localização dos sites

Já parou pra pensar sobre como a tradução da localização de sites online é tão importante? Não? Então a gente te conta um pouco mais sobre isso. Pra entender a relevância desse serviço, não é preciso ir muito longe: basta lembrar que mesmo o inglês britânico e o inglês americano tem algumas diferenças. Por exemplo, para o britânico, underground (também conhecido como tube) é nada mais nada menos que o subway dos americanos. Se você está traduzindo o seu site, agora pode ser um bom momento para considerar uma reformulação do seu conteúdo.

Pensar na localização de um site vai muito além da mera tradução, uma vez que concentrar-se exclusivamente na transcrição de um texto para outro idioma é desconsiderar características culturais que impactam no entendimento do conteúdo. Com a localização da tradução, quem acessa o texto consegue entender o real valor das palavras uma vez que o conteúdo se encaixa em seu contexto. É por isso que para essa tarefa, é importante contar com empresas especializadas em tradução, como a Protranslate.

Bons tradutores consideram o local do público alvo destino

Se você traduzir do francês para o português a palavra “fraise”, obterá “morango”. Agora, imagine se no país ou na cultura do seu público-alvo não houver morangos, como o visitante do seu site vai se conectar com o seu conteúdo? A localização da tradução observa muito mais do que o significado das palavras, ela observa também o sentido e o contexto delas.

Concluindo…

Não basta jogar o conteúdo do seu site em um tradutor automático! É preciso entender o contexto do público do seu site! E para isso, a melhor alternativa é contratar uma empresa especialista neste ramo. Assim um tempo considerável e gera o melhor retorno do investimento.