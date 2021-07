Sim, faz frio no Litoral

Muitas pessoas romantizam a vida no Litoral. No imaginário, os moradores das cidades litorâneas andam com saídas de praia esvoaçantes, almoçam moqueca de peixe e jantam cascatas de camarão. Não é assim que a banda toca. O que já não era fácil, se agravou na pandemia.

Tenho uma grande amiga que é médica e participa do belo projeto “Barco Sorriso”. A Roseane, certamente, tem como esgrimar argumentos e desmistificar a boa vida que só acontece no imaginário. Dias atrás, recebi dela um pedido de doação de agasalhos para Superagüi.

Assisto o noticiário sobre o Litoral, leio nos sites, vejo nas redes sociais as campanhas de arrecadação de roupas e cobertores. Precisamos lembrar do frio, da necessidade, do desemprego e da fome. O que fazer? De-sa-pe-gue!

Abra o guarda-roupa e o coração. Vamos fazer um trato? Tire 5 peças de roupa que você não usa mais, olhe bem para elas e imagine quando poderia usá-las. Não imaginou nada? Parabéns, você acaba de proteger e acarinhar pessoas.

Pode ter certeza que é só o começo de uma sacola cheia. A solidariedade faz muito bem para quem a pratica, muda o astral e a energia. Deixe esses sentimentos fazerem parte da sua vida. É bom demais!

E daí, Claudia? Como faço para doar? Pois bem, são 7 municípios no Litoral do Paraná. Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. As prefeituras têm secretarias de ação social. Coloque no Google, ligue para as prefeituras, acesse as redes sociais institucionais.

Descobrir é fácil, difícil é encarar o inverno.

Posso contar com vocês?

Claudia Wasilewski é cronista, com publicações em diversos veículos, especialmente na Revista Ideias. Mora em Caiobá, Matinhos, e agora tem uma coluna no Correio do Litoral.