Horta Comunitária de Guaratuba traz curso de agricultura orgânica

Dez famílias do Programa Horta Comunitária da Secretaria do Bem Estar e Promoção Social de Guaratuba participam de um curso de agricultura. A formação é realizada pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

O curso, com duração de 3 dias, iniciou nesta terça-feira (6), no auditório do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A parte prática será na própria horta do programa, que fica dentro do Horto Municipal da Secretaria do Meio Ambiente.

O objetivo do curso é implantar hortas residenciais utilizando técnicas de cultura agroecológicas, visando a sustentabilidade, melhorar a alimentação das famílias e proporcionar mais um incremento econômico a elas.

O Programa Horta Comunitária é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social do município, que são encaminhadas pelos assistentes sociais da Secretaria de Bem Estar. Atualmente, 32 famílias fazem parte do programa.

Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba