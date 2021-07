Colégios estaduais elegem diretores hoje. Confira os candidatos em Guaratuba.

O Tribunal de Justiça autorizou as eleições presenciais de diretores, vices e diretores auxiliares de escolas da rede pública estadual, que acontecem nesta quarta-feira (7) em todo o Paraná.

A votação presencial havia sido suspensa na semana passada pela juíza Patrícia Bergonse, por causa da pandemia da covid-19, mas o desembargador Luiz Taro Oyama derrubou a decisão, deferindo pedido de efeito suspensivo feito pelo Governo do Estado.

O despacho de Oyama autoriza a realização da Consulta à Comunidade Escolar para Designação de Diretores e Diretores Auxiliares das Instituições de Ensino, “desde que observados os protocolos e recomendações de biossegurança de combate ao coronavírus, além da limitação de 50 pessoas por turno/local de votação.”

As eleições devem ter a participação de 350 mil pessoas em 1,7 mil escolas. Nota da APP-Sindicato, que representa os professores e profissionais da rede estadual, critica a decisão do governo estadual em fazer as eleições presenciais e também expressa preocupação com dois decretos recentes do governador: o 7.687 de 20/5/2021, que aprova o novo estatuto das associações de pais e mestres, e o 7.943 de 22/6/2021, que determina as atribuições e competências das direções de escola.

Na avalição da APP “esses decretos violam a autonomia escolar, colocam diretores na posição de censores dos professores e são autoritários, pois não foram discutidos com as comunidades escolares”.

Confira os candidatos à direção das escolas estaduais de Guaratuba, em levantamento feito pelo Portal da Cidade:

O Colégio 29 de Abril não conta com eleições por ser cívico-militar. Apenas no Colégio Estadual do Cubatão haverá disputa. Nos demais, a escolha é em chapa única. colégio tem duas chapas na disputa

Escola Estadual Anibal Khury

Chapa única: diretor Fábio José Araújo.

Colégio Estadual Cubatão

Chapa 1: diretor André de Oliveira e diretora auxiliar Karine Barbosa.

Chapa 2: diretora Clarice Ubessi e diretor auxiliar Mario Helio da Silva.

Colégio Estadual Gratulino de Freitas

Chapa única: diretora Mabel Iara Jacopeti Bortolan e diretora auxiliar Isabela Cristina Miranda Zavanato.

Colégio Estadual Joaquim Mafra

Chapa única: diretor Wesley de Oliveira do Prado, diretoras auxiliares Cheila Borba e Veranice de Fátima Massoni.

Escola Estadual Lea Germana

Chapa única: diretora Sofia Rodrigues Coelho Dias.

Colégio Estadual Zilda Arns

Chapa única: diretora Michele Strassburger.

Fonte: APP e Portal da Cidade Guaratuba –Imagem: APP-Sindicato