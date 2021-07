Guaratuba deve liberar ônibus de turismo e comércio todos os dias

Novo decreto municipal deverá liberar a entrada de ônibus de turismo em Guaratuba. A decisão foi tomada na reunião desta quarta-feira (7) do Comitê de Combate à Covid-19, mas ainda não é oficial.

Foi aprovado pelos membros do comitê que os ônibus e vans de excursão serão liberados com o pagamento do Selo Turismo, conforme a legislação específica. Também devem ser permitidas reuniões com até 30 pessoas e o cinema poderá voltar a funcionar. Atividades esportivas deverão ser liberadas.

De acordo com a decisão do comitê, haverá flexibilização no horário de funcionamento de diversas atividades comerciais. Restaurantes e comércio em geral poderão abrir de segunda a domingo, das 6h às 23h.

As informações foram divulgadas primeiramente no Portal da Cidade Guaratuba. Nada é oficial até a publicação do decreto que deve ser publicado na sexta-feira (9). O novo decreto deve manter as diversas regras de biossegurança para cada atividade liberada.