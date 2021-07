Festa do Divino de Guaratuba começa nesta sexta-feira

A Festa do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade de Guaratuba começa às 9h desta sexta-feira (9) com a Carreata das Bandeiras que vai percorrer diversos bairros.

A edição de 2021 terá poucas missas, duas delas com a presença dos foliões, na abertura, dia 9, e o encerramento, dia 18, mantendo a tradição.

Nestes mesmos dias 9 e 18, será servido o Pastel do Divino. Já o churrasco, será entregue na modalidade de drive-thru, como foi em 2020, nos dias 11 e 18. Também no dia 18, às 16h, haverá o sorteio da Rifa do Divino, que será transmitido ao vivo pela página oficial da Festa do Divino de Guaratuba.

Confira a programação do primeiro dia, sexta-feira (9)

9h – Carreata das Bandeiras. Vai sair da Casa Paroquial, na rua Londrina, no Bairro Brejatuba, e vai percorrer os bairros Nereidas, Coroados e Barra do Saí.

19h – Missa de abertura na Igreja Matriz com a chegada das bandeiras e a cantoria dos foliões