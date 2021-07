Grupo vai pedalar 340 km da Rota Caiçara de Cicloturismo

Imagem: TV Trapiche

Começa neste sábado (10), com uma pedalada entre Matinhos e a Ilha do Mel, a Expedição Rota Caiçara, que vai cruzar todo o Litoral do Paraná.

Seis ciclistas – cinco homens e uma mulher – de Antonina, Paranaguá e Matinhos planejam percorrer, em 8 dias, 340 quilômetros do traçado tronco da chamada Rota Caiçara pelos sete municípios litorâneos. Contarão com um carro de apoio cedido pelo Detran-PR.

O último trajeto será no outro sábado, dia 17, e vai começar em Garuva (SC), passar por Guaratuba e terminar em Matinhos. Confira o roteiro no final.

Em todos os trechos, a equipe fará o mapeamento e registrará informações sobre segurança viária, grau de dificuldade do percurso, atrações turísticas e pontos de apoio, entre outras questões importantes.

A expedição é parte do projeto “Rota Caiçara de Cicloturismo”, desenvolvido na UFPR Litoral em parceria pelo programa de extensão “Ciclovida” com os projetos “Cicloturismo e Turismo de Base Comunitária e Governança Participativa para o Turismo de Base Comunitária” e “Ecoturismo e de Aventura no Litoral do Paraná”, do curso de Gestão de Turismo.

O objetivo é consolidar uma rota de cicloturismo em toda a região litorânea, valorizando a cultura caiçara, as unidades de conservação, empreendedores e iniciativas de turismo com foco na sustentabilidade.

O trajeto da Expedição:

1 – Matinhos/Ilha do Mel 10/07/2021

2 – Ilha do Mel/Paranaguá/Superagui 11/07/2021

3 – Superagui/Guaraqueçaba 12/07/2021

4 – Guaraqueçaba/Tagaçaba 13/07/2021

5 – Tagaçaba/Antonina 14/07/2021

6 – Antonina/ Morretes/ Estrada da Limeira 15/07/2021

7 – Limeira/Garuva 16/07/2021

8 – Garuva/Guaratuba/Matinhos 17/07/2021

Fonte: TV Trapiche – https://www.facebook.com/TV-Trapiche-101333012230183