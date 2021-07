Sesa confirma mais 4 mortes por covid no Litoral

Duas mortes em Paranaguá, uma em Guaratuba e uma em Morretes foram registradas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (12).

Já são 1.025 óbitos no Litoral, com uma mortalidade de 341,9 mortos / 100 mil habitantes, 21% a mais que no Paraná e cerca de 34% a mais que no Brasil.

A Sesa também registrou 36 novos casos da doença:

Guaratuba (11)

Paranaguá (9)

Pontal do Paraná (5)

Matinhos (2)

Antonina (4)

Morretes (4)

Guaraqueçaba (1)

A região tem 39.323 casos confirmados e 20.556 pacientes recuperados.

No Paraná, foram registradas mais 241 mortes e 2.310 confirmações desde o início da pandemia. O estado chega a 32.531 óbitos e 1.320.797 confirmações. Os casos confirmados divulgados nesta segunda-feira são de fevereiro (2), março (46), abril (19), maio (35), junho (228) e julho (1.980) de 2021. a mortalidade no estado é de 282,5 óbitos / 100 mil.