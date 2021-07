Prefeito de Guaratuba decreta estado de calamidade por causa do ferry boat

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, decretou nesta quarta-feira (14) estado de calamidade pública no Município em decorrência dos problemas na travessia da baía pelo ferry boat.

O Decreto nº 23.913 foi publicado nesta tarde em edição especial no Diário Oficial do Município. Assista o vídeo em que Justus explica a medida.

Sobre o incidente de ontem, ele afirmou que foi por “sorte” que a balsa foi empurrada para águas internas da baía. “Se a balsa fosse levada para as águas externas, para para o alto-mar, muito provavelmente, poderíamos estar enfrentando uma grande tragédia, um naufrágio, quem sabe, com mortes”, disse.

O prefeito também informa no vídeo que a Prefeitura notificou a empresa concessionária, exigindo a reapresentação de todos os documentos necessários para concessão de alvará, atestados de vistoria das embarcações e “comprovante de que a empresa está cumprindo com todas as obrigações do contrato de concessão”.

“Fixamos um prazo de 48 horas para cumprimento desta notificação, sob pena de tomarmos todas as medidas cabíveis, inclusive, se necessário, a determinação de suspensão das atividades prestadas pela empresa”, informou.