IAT entregará mudas a quem doar para famílias de Guaratuba

Moradores de Guaratuba, no Litoral do Paraná, poderão contribuir com a ação solidária do Instituto Água e Terra (IAT) e ajudar famílias em situação de vulnerabilidade com a doação de alimentos, peças de roupas, sapatos ou cobertores. Ao fazer uma doação, o participante leva para casa uma muda de árvore frutífera nativa.

A ação no município acontece neste sábado (17). As doações podem ser feitas das 10h às 16h, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso, na Praça Central. É importante que as peças doadas estejam em bom estado de conservação e os alimentos sejam não perecíveis.

Na ação solidária de Guaratuba, serão distribuídas mudas de Aroeira, Araçá, Pitanga, Cerejeira, Ipê-Amarelo, Palmito, Guanandi, Cedro Rosa e Pau-jacaré.

Todas as doações serão encaminhadas para a Paróquia da Nossa Senhora do Bom Sucesso, que fará a destinação para as famílias carentes.

Nos dias 21 e 27 deste mês, a mesma ação ocorre no município de Paranaguá, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário.