Pronto Socorro para doenças não respiratórias volta para o Hospital de Guaratuba

A partir desta sexta-feira (16), o atendimento em Guaratuba do Pronto Socorro voltado para doenças que não tenham sintomas respiratórios e, que atualmente estava funcionando no CMEI Raio de Sol, voltam para o prédio do Hospital Municipal, no Centro.

O atendimento de pacientes com sintomas respiratórios continua no prédio do Pronto Socorro Municipal, no Cohapar, garantindo um espaço exclusivo e com toda estrutura necessária para pacientes com confirmação ou suspeita da covid-19.

Essa divisão permite que pacientes que precisam de atendimento para outras patologias estejam separados daqueles que apresentam sintomas da covid-19, diminuindo o risco de transmissão.

O prédio do Hospital Municipal passou por reforma com a substituição do telhado e das instalações elétricas, pintura, colocação de piso, manutenção hidráulica e troca das janelas e portas de acesso. A reforma da estrutura foi realizada em parte pelos servidores da Secretaria Municipal da Infraestrutura e Obras, também com serviços de empresa terceirizada.

Creche – Após a desinfecção, a instalação do CMEI Raio de Sol volta para a Secretaria da Educação que a partir da segunda-feira (19) já inicia o trabalho interno.