Mais 3 mortes por covid são confirmadas no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou, neste domingo (24), mais 3 óbitos por covid-19 no Litoral: moradores de Paranaguá, Matinhos e Pontal do Paraná.

A região chega a 1.074 mortes por covid e a um coeficiente de 358,2 óbitos / 100 mil habitantes.

Apenas 9 casos foram registrados hoje:

Paranaguá (4)

Matinhos (3)

Guaratuba (1)

Morretes (1)

O Litoral agora tem 40.044 casos confirmados desde o início da pandemia

No Paraná, são mais 1.117 casos confirmados e 44 mortes. O Estado agora soma 1.354.031 casos confirmados e 34.120 óbitos. A mortalidade no Paraná é de 296,3 / 100 mil.No Brasil, houve mais 476 mortes e 18.129 novos casos hoje. O país tem 549.448 mortos por covid e já registrou 19.688.663 milhões de casos. A mortalidade é de 261,7 / 100 mil.