IAT arrecada agasalhos e alimentos em Guaratuba e Paranaguá

Foto: IAT

Com drive-thru solidário no litoral do Estado, famílias carentes recebem nesta semana as doações de roupas, cobertores, sapatos e alimentos arrecadados em troca de uma muda frutífera do Instituto Água e Terra (IAT).

Ao todo, foram distribuídas 2 mil mudas frutíferas. As ações solidárias aconteceram em Paranaguá e Guaratuba, totalizando 1.780 peças de roupas, cobertores, lençóis e calçados. Também foram arrecadados 155 quilos de alimentos.

Os participantes levaram para casa mudas de aroeira, araçá-rosa, araçá-pera, cerejeira-do-mato, palmito-juçara, pitanga, grumixama e guanandi. Elas são oriundas do viveiro do IAT no Litoral.

O diretor-presidente do IAT, Everton Souza, afirma que os escritórios regionais estão tendo essa iniciativa de ajudar famílias carentes e, ao mesmo tempo, promover a educação ambiental incentivando os paranaenses a plantar árvores nativas.

Ele lembra, ainda, que as mudas são preparadas pelos 21 viveiros existentes no Estado. “Quanto melhor essa muda estiver preparada para ser recebida pelo solo, maior são as chances de ela vingar e chegar à maturidade para dar frutos. Assim, servem de alimentos para a fauna do Estado”, disse.

As ações de distribuição de mudas em troca de alimentos e roupas para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade estão sendo desenvolvidas pelos Escritórios Regionais do IAT.

Desde o mês passado, a ação já ocorreu em Ponta Grossa, Pitanga, Guarapuava, Tibagi, Paranaguá e Guaratuba. Nesta quinta-feira (29), as mudas são distribuídas em Umuarama e, neste sábado (31), em Cascavel.

Litoral – A chefe regional do IAT em Paranaguá, Rosangela Maria Costa Frega, explica que, além de atender famílias que passam necessidades devido à pandemia, a ação desperta o interesse da população para o plantio de árvores.

“É também uma forma de promover a educação ambiental, através do plantio de mudas nativas da região do Litoral, contribuindo para a preservação do nosso meio ambiente”, destacou.

Em Paranaguá, foram arrecadadas 945 peças de roupa, 11 cobertores, 22 lençóis, 82 sapatos e 95 quilos de alimentos. As doações beneficiam cerca de 23 famílias, moradoras das ilhas do município. Além disso, becos da cidade serão contemplados com varais solidários.

Já em Guaratuba, as doações foram de 720 peças de agasalhos, cobertores e calçados, e 60 quilos de alimentos. As doações são entregues a famílias carentes da região pela Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso.