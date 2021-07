Lobo-marinho descansa na Praia Brava de Caiobá, atrai curiosos e segue viagem

Imagens de Rafael Walachy, enviadas ao Correio do Litoral

Um lobo-marinho foi avistado na manhã desta quarta-feira (28), na Praia Brava de Matinhos. Veterinários, biólogos e técnicos do Projeto de Monitoramento de Praias foram ao local para realizar o registro, contenção e coleta de amostras para realização de exames. Trata-se de lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis).

A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC-UFPR), que realiza o projeto no Litoral do Paraná, teve o apoio de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente do município, que isolaram a área desde cedo para que o lobo pudesse descansar com tranquilidade. Logo após descansar, o animal retornou para a água.

Esse mesmo lobo-marinho foi registrado e recebeu marcação no início de julho pela equipe do ICMBio no Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos, unidade de conservação federal no Rio Grande do Sul. O animal foi atendido no dia 4 de julho na Praia do Sol pela equipe Educamar e Laboratório de Zoologia da PMP-BS/UDESC e registrado no dia 7 de julho em Itapirubá e Praia do Mar Grosso, em Laguna (SC).

É comum que os lobos-marinhos desta espécie cheguem ao litoral do Paraná nesta época do ano, entre julho e setembro. Eles são da superfamília dos pinípedes, que inclui focas e leões-marinhos. Eles migram de regiões ao sul, como Argentina, Uruguai e ilhas antárticas e sub-antárticas e chegam à costa brasileira em busca de alimentos e usam a zona de praias e ilhas para descanso.

Locais onde teve a parada registrada por técnicos

Fonte: LEC-UFPR