Lobo-marinho é avistado novamente, agora em Superagüi

O lobo-marinho que movimentou a Praia Brava de Caiobá, na quarta-feira (28), fez mais uma parada para descansar, desta vez em uma praia deserta da Ilha de Superagüi.

A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC-UFPR), que realiza Projeto de Monitoramento de Praias o encontrou durante o trabalho de rotina, isolou a área de descanso do animal e acionou técnicos do ICMBio, que também vão ajudar a monitorar o animal.

O lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis) vem sendo acompanhado desde o início de julho, quando parou para descansar no Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos, no Rio Grande do Sul, e foi marcado pela equipe do ICMBio. Depois, foi atendido no dia 4 de julho na Praia do Sol pela equipe Educamar e Laboratório de Zoologia da PMP-BS/UDESC e registrado no dia 7 de julho em Itapirubá e Praia do Mar Grosso, todas em Laguna. No final de julho, foi avistado duas vezes em Matinhos e uma vez em Pontal do Paraná.

Segundo a equipe técnica do LEC, é possível que o animal siga deslocando-se para o norte, em direção ao litoral de São Paulo.

A vida selvagem nas unidades de conservação

A Ilha do Superagui, no município de Guaraqueçaba, é um santuário de dezenas de espécies de animais e plantas e um refúgio de extrema importância para as espécies migratórias. A região, declarada Reserva da Biosfera pela Unesco, é um ecossistema seguro para que animais selvagens como o lobo-marinho descansem e se alimentem com o mínimo de interferência possível.

O Parque Nacional de Superagüi foi criado em 1989 com uma área inicial de cerca de 21.400 ha. Em 1999 ocorreu outra demarcação e a área aumentou para cerca de 34.000 ha, o que incluía a Ilha de Superagui, a Ilha das Peças, a Ilha de Pinheiro e a Ilha do Pinheirinho. Foram incluídos ainda o vale do Rio dos Patos, no continente, e o Canal do Varadouro, que separa a Ilha do Superagui das terras continentais.

O Parque Nacional faz parte do complexo estuarino de Paranaguá, Cananéia e Iguape, uma das regiões mais preservadas do litoral do Sul e Sudeste.

Fonte e fotos: LEC-UFPR / PMP-BS