Marcado para setembro júri do acusado de matar a youtuber Isabelly

Isabelly Cristine Santos, de 14 anos, mantinha o canal Isa Top Show | foto: Reprodução

O julgamento de Everton Vargas, acusado de assassinar a youtuber Isabelly Cristine Santos, há seis anos, está marcado para o dia 3 de setembro, em Pontal do Paraná.

A nova data do júri popular foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, após dois adiamentos: em março e outubro de 2022. O sorteio dos jurados está agendado para 12 de agosto.

Everton Vargas responde pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e porte ilegal de arma de fogo. Isabelly, que tinha 14 anos e mantinha o popular canal ‘Isa Top Show’ no YouTube, foi morta na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2018.

Na ocasião, ela e a mãe retornavam para casa, em Paranaguá, junto com o condutor do veículo e o filho do condutor, após uma gravação no balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná. Na altura do balneário de Canoas, na PR-412, houve uma confusão no trânsito que terminou com Isabelly sendo baleada na cabeça. A jovem chegou a ser atendida no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, mas teve a morte cerebral confirmada na noite do dia 14.

Os irmãos Cleverson e Everton Vargas, moradores de Curitiba, presos pelo crime, alegaram que o motorista do veículo onde estava Isabelly teria feito uma manobra brusca, o que assustou Everton, que deu três tiros contra o carro. Ele alegou “instinto de defesa”.

Cleverson, que dirigia o veículo, deixou a prisão dez meses depois. Everton responde ao processo em liberdade, sem monitoramento por tornozeleira eletrônica, que chegou a usar durante um ano.

Segundo informações, a defesa de Everton Vargas poderá pedir novo adiamento em virtude de o júri ter sido marcado próximo do período eleitoral. As eleições municipais acontecem em 6 de outubro.