Pescador de Pontal do Paraná sagra-se bicampeão brasileiro de pesca esportiva

Você até pode comer um hambúrguer feito por ele no Cordeiro na Lata, hamburgueria com música ao vivo em Pontal do Sul (avenida Beira-Mar, 1.523) mas é como pescador que ele se tornou um dos melhores do Brasil. No momento, o melhor.

Ex-surfista profissional, nativo da Ilha do Mel e atualmente estabelecido em Pontal do Sul, balneário de Pontal do Paraná, Rodrigo Cordeiro, 45 anos, o empresário do ramo gastronômico acaba de se tornar bicampeão do Campeonato Brasileiro de Pesca Esportiva Costeira Race.

Entre os mais de 100 competidores de todo o Brasil apenas três são do Paraná. Rodrigo Cordeiro já havia vencido o brasileiro de verão em 2023 e agora é primeiro bicampeão nacional de verão em seis edições. Foi também campeão do Brasileiro de Inverno no ano passado. A competição existe há seis anos e é uma espécie de “brasileirão pesque e solte” de captura de peixes costeiros disputado na prática por gente de todo o litoral brasileiro e aferido online ao longo de dois meses. Exige filmagens rigorosas desde a briga com o peixe até a soltura e o uso específico de iscas. O Costeira Race tem duas edições por ano, uma no inverno e outra no verão.

Rodrigo Cordeiro ocupa o primeiro lugar no ranking brasileiro Costeira Race. Na última disputa, levou o troféu “Rei do Rockfishing” com o primeiro lugar geral somando 654 pontos. A pontuação é obtida somando-se o tamanho (em centímetros) dos três peixes capturados nas categorias Força, Brigadores e Esportivos.

Ele obteve o primeiro lugar na categoria Brigadores com 251 pontos, soma dos três peixes tirados da água: 87 cm Robalo Flecha; 85 cm Sororoca; 79 cm Sororoca. Cordeiro foi segundo lugar na categoria Esportivos de Costeira com 193 pontos: 64 cm Pescada Branca; 66 cm Pescada Branca e 63 cm Pescada Branca. Mostrando o alto nível da disputa, na categoria Peixes Oceânicos ele foi apenas 12º colocado com 210 pontos: 66 cm Dourado; 71 cm Dourado e 73 cm Dourado. No entanto, somou pontos no geral e agora é melhor do Brasil. Tudo filmado, aferido e premiado provando que em Pontal do Paraná histórias de pescador são verdadeiras.

Agora só falta realizar outra vontade do campeão que é ver, participar e tentar vencer uma etapa presencial em sua terra para divulgar a pesca esportiva e o turismo de Pontal para todo o Brasil. Faz sentido já que agora o melhor do Brasil é de Pontal do Paraná.

Fonte: Prefeitura de Pontal do Paraná