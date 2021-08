Técnicos portugueses obtêm sucesso na Copa Libertadores

Ora, se Paulo Bento, há uns anos, foi dos poucos técnicos portugueses que mereceram a confiança de diretores esportivos brasileiros para assumir um time da Série A, a verdade é que, atualmente, os técnicos de Portugal são dos mais buscados pelos times brasileiros. Com conquistas recentes de Jorge Jesus e Abel Ferreira, será que os técnicos portugueses guardam algum segredo para seu sucesso na Série A, mas sobretudo na Copa Libertadores?

Imagem: Canva.com



Tal como Jorge Jesus, também Abel Ferreira aceitou o convite do Palmeiras em uma fase em que o time não se estava conseguindo encontrar. De tal jeito que sites como Bet365 e Sportsbet não davam grandes probabilidades para que o time pudesse chegar longe na Copa Libertadores. No entanto, na final da temporada 2020, quem sorriu mais foi o time do Palmeiras.

Tendo ficado muito próximo de conquistar também o Brasileirão, a verdade é que o time do Palmeiras brilhou muito na Libertadores, tendo conquistado o título, quando poucos poderiam esperar. Contudo, o próprio time de Abel Ferreira continua somando títulos nessa competição, estando 13 jogos sem perder como visitante nessa prova tão exigente e competitiva. Qual é o segredo?

Jorge Jesus abriu as portas para os técnicos portugueses?

Com uma passagem um pouco tímida de Paulo Bento pelo Cruzeiro, poucos foram os torcedores do Flamengo que poderiam adivinhar que seu Presidente, em 2019, iria arriscar pagar um salário histórico ao técnico português Jorge Jesus. As dúvidas e críticas foram muitas. Porém, em poucos meses, os críticos desapareceram, visto que o experiente Jesus rapidamente não só colocou o time do Flamengo no auge do futebol brasileiro, como também permitiu que, após quase meio século, o time conseguisse ganhar de nova a Copa Libertadores.

A partir daí, e mesmo após a saída conturbada de Jorge Jesus, a verdade é que muitos times olharam para os técnicos portugueses como grandes oportunidades. Prova disso mesmo foram as passagens pouco gloriosas de técnicos como Sá Pinto ou Jesualdo Ferreira. Porém, mais uma vez, e de forma altamente imprevisível, a verdade é que outro técnico português tem conseguido brilhar nos últimos meses, de seu nome Abel Ferreira.

Time do Palmeiras luta por uma segunda Libertadores

Mesmo sendo uma tarefa muito complicada, a verdade é que o time do Palmeiras continua firme na luta pela Libertadores, tentando que essa possa ser sua segunda conquista consecutiva. Mesmo com alguma instabilidade vivida dentro do time, uma vez que o próprio Abel Ferreira reclamou devido à ausência de contratações, a verdade é que o time continua vencendo e convencendo, estando mais próximo de conseguir somar uma segunda final.

Por isso mesmo muitos especialistas e amantes do futebol brasileiro estão questionando o que faz com que os técnicos portugueses estejam conseguindo alcançar tanto sucesso na Libertadores. Em dois anos seguidos, dois técnicos portugueses diferentes conseguiram conquistar essa tão importante competição. Sempre com times muito ofensivos, tanto o Flamengo como o Palmeiras conseguiram vencer a Libertadores com alguma naturalidade. Será que o segredo está na forma inovador dos técnicos trabalharem seus jogadores e equipes?