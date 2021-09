Marinha atualiza aviso e prevê ventos fortes até quinta-feira

A Marinha do Brasil atualizou, no início desta noite, seu aviso de mau tempo e informa que os ventos de até 75 km/h (40 nós) na faixa litorânea de Santa Catarina, ao norte de Laguna, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, devem ocorrer entre a noite desta terça (7) e manhã de quinta (9). Antes, a previsão era de que durassem só até a noite de quarta. Estes ventos terão direção leste a nordeste.

O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) também atualiza a intensidade dos ventos que vão varrer a costa dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna. Em vez de variar entre 60 e 85 km/h, podem chegar a 90 km/h (47 nós), entre as noites de 7 e 9 de setembro.

A intensificação dos ventos poderá provocar agitação marítima, com ondas de direção leste a nordeste, em alto-mar, com até 4 metros de altura, na faixa litorânea entre RS e SC, ao sul de Laguna, entre a tarde do dia 7 e a manhã do dia 8 de setembro e, posteriormente, com até 6 metros de altura, na mesma faixa litorânea, entre as manhãs de 8 e 10 de setembro.

Haverá ainda condições favoráveis à ocorrência de ressaca, também com ondas de direção leste a nordeste, com até 3 metros de altura, na faixa litorânea também ao sul de Laguna, entre a tarde do dia 7 e a noite do dia 9 de setembro.

Com informações da Capitania dos Portos do Paraná