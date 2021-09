Guaratuba recebe handebol e viaja para outras disputas dos Jogos Abertos e da Juventude

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Guaratuba sediou no último final de semana a primeira etapa de handebol dos Jogos da Juventude do Paraná (JUPs). A cidade não participou da modalidade nessa rodada, porém as equipes de futsal, voleibol e basquete viajaram para disputar em outros municípios.

No sábado (11) o time de futsal de Guaratuba jogou contra Fazenda Rio Grande, em Paranaguá, com placar de 6 a 5 para Fazenda Rio Grande. Ainda no sábado, o time de voleibol feminino de Guaratuba jogou em Campo Largo, perdendo para o time de Curitiba de 2 sets a 0.

Jogos Abertos

No domingo (12), o time de futsal masculino de Guaratuba jogou os Jogos Abertos do Paraná (JAPs) em Paranaguá. O placar foi de 6×5, vitória do time de Guaratuba contra o time de Balsa Nova.

Os times de voleibol masculino e feminino de Guaratuba foram para Campo Largo e jogaram contra os times de Matinhos. Os dois times de Guaratuba trouxeram a vitória com o mesmo placar de 2 sets a 0.

O time de basquetebol masculino de Guaratuba perdeu para o time de São José dos Pinhais no domingo.