Cobertura Oi Fibra: operadora amplia cobertura de fibra óptica para mais regiões

Uma das principais vantagens Oi Fibra é sua tecnologia de ponta, com fibra óptica até a casa do cliente. Isso oferece altíssima velocidade e estabilidade: os planos Oi Fibra mais acessíveis já contam com 200 mega, o que é mais do que suficiente para a família toda aproveitar internet banda larga ao mesmo tempo, cada um em seu dispositivo. Porém, também há planos Oi Fibra com 400 e até 1 Giga de velocidade, ainda mais potentes.

Sendo destaque desse tipo de serviço, faz sentido que a operadora invista bastante em sua tecnologia de fibra óptica, buscando levar as vantagens Oi Fibra para mais lugares em todo o Brasil. Pois é exatamente isso que a empresa tem feito nos últimos anos, com investimentos milionários para melhorar a cobertura Oi Fibra. Saiba quais são as novas regiões que estão recebendo os planos Oi Fibra, a partir desses investimentos.

Oi Fibra é líder em 16 estados do Brasil

Em agosto de 2021, a Oi Fibra alcançou a importante marca de 3 milhões de clientes em todo o Brasil — isso é o dobro do que a operadora possuía há 12 meses. Os planos Oi Fibra ficam na primeira posição do mercado em 16 estados do Brasil, com destaque para Rondônia (50,8% do total), Acre (66,7%) e Roraima (88,7%).

A expansão da cobertura Oi Fibra tem papel importante nesse processo de crescimento, uma vez que traz o serviço para milhões de outros clientes. Entre julho e agosto de 2021, a empresa anunciou o lançamento da Oi Fibra em 27 cidades de 12 estados diferentes, incluindo a Bahia, o Rio de Janeiro e Rondônia. Mas essa é apenas uma das frentes de expansão.

Cobertura Oi Fibra em todo o Sul do país

Uma das regiões onde os planos Oi Fibra estão mais presentes é o Sul — e essa presença da Oi continua crescendo. Entre janeiro e junho desse ano, a operadora investiu em torno de 638 milhões de reais para aumentar a cobertura Oi Fibra nos três estados do Sul do país.

Isso permitiu levar os serviços de internet banda larga, telefonia fixa e TV por assinatura com fibra óptica para mais 40 cidades da região. São elas:

No Rio Grande do Sul : Alvorada, Camaquã, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Marau, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Angelo, São Leopoldo, São Lourenço do Sul e Viamão.

: Alvorada, Camaquã, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Marau, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Angelo, São Leopoldo, São Lourenço do Sul e Viamão. No Paraná: Almirante Tamandaré, Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Medianeira, Palmas, Pinhais, Ponta Grossa e São José dos Pinhais.

Almirante Tamandaré, Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Medianeira, Palmas, Pinhais, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. Em Santa Catarina: Blumenau, Brusque, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Içara, Itajaí, Ituporanga, Joinville, Lages, Rio do Sul e Tubarão.

Em agosto, a Oi anunciou que essa estratégia resultou num aumento substancial de sua base de clientes no sul do Brasil, com crescimento de 40% em Santa Catarina, 36% no Paraná e 30% no Rio Grande do Sul. Desse modo, a empresa também é líder de mercado em fibra óptica na região, com 23,8% dos clientes gaúchos e 19,9% dos paranaenses.

Oi Fibra também cresce no Norte e Centro-Oeste

No Norte e no Centro-Oeste, com municípios maiores e grandes distâncias, é preciso fazer ainda mais investimentos para expandir a cobertura Oi Fibra, mas a operadora parece seguir firme nesse plano.

Foram 600 milhões de reais investidos nos estados do Centro-Oeste, junto com Rondônia, Acre e Tocantins. Segundo comunicado divulgado no final de agosto, essa rodada de investimentos permitiu levar cobertura Oi Fibra para mais 27 municípios. Confira a lista completa:

Brasília (DF);

(DF); Rio Branco (AC);

(AC); Em Goiás : Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Goiânia, Jataí, Morrinhos, Novo Gama e Rio Verde;

: Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Goiânia, Jataí, Morrinhos, Novo Gama e Rio Verde; No Mato Grosso : Cáceres, Cuiabá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande,

: Cáceres, Cuiabá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, Em Mato Grosso do Sul : Campo Grande e Dourados;

: Campo Grande e Dourados; Em Tocantins : Cacoal e Palmas,

: Cacoal e Palmas, Em Rondônia: Cacoal, Ji Paraná, Porto Velho e Vilhena;

Cobertura Oi Fibra deve crescer ainda mais:

Apenas em 2021, os investimentos da operadora na expansão da cobertura Oi Fibra passaram bastante de 1 bilhão de reais, aumentando muito o alcance de seus serviços. A ideia é que esse movimento se mantenha nos próximos anos, já que a Oi tem a meta ambiciosa de levar a fibra óptica e as vantagens Oi Fibra para 8 milhões de brasileiros até 2024.

Se a sua cidade está em alguma das listas deste texto, você já pode contratar os planos Oi Fibra, com internet banda larga de alta velocidade e mais de 200 mega. Também há muitas cidades que já contavam com o serviço antes dessa expansão, uma vez que a cobertura Oi Fibra sempre foi uma das maiores do país. Então, para saber se você está na área de atuação da Oi, conferir todos os detalhes dos planos e contratá-los, entre em contato no telefone da Oi Fibra, revendedor autorizado da operadora Oi.