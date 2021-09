Plano de mobilidade prevê 56 km de ciclovias em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba realizou, na noite de quarta-feira (15), a 3ª audiência pública para discutir o Plano de Mobilidade Urbana (PMU). Confirmando a intenção de priorizar os pedestres, as bicicletas e o transporte coletivo – nesta ordem – foram apresentadas propostas de adotar semáforos para os pedestres, melhorar as calçadas e também criar calçadões, ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas e implantar binários com rua de mão única no Centro e nos bairros Cohapar e Piçarras.

Todas as propostas têm a definição de prazo de implementação: curto (2 anos), médio (2 a 5 anos) e longo (5 a 10 anos).

A audiência, realizada pelo Youtube, contou com a participação do prefeito Roberto Justus e do professor Eduardo Ratton, coordenador-geral do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, instituição contratada para os estudos do PMU. Também participaram o secretário municipal de Urbanismo, Claudio Dal’ Col, outros secretários municipais, o vereador Fabiano da Caieiras, servidores municipais, jornalistas e a população em geral.

Com tudo isso, o público que assistiu ao vivo variou entre 50 e 60 pessoas – no entanto, na manhã de quinta-feira já havia cerca de 400 visualizações na gravação.

A reunião foi conduzida por dois membros da equipe técnica do ITTI-UFPR, a engenheira civil Amanda Gallucci e o arquiteto Hermes Eduardo Nichele. Eles fizeram um resumo do diagnóstico já mostrado nas audiência anteriores e avançaram com propostas de solução para serem submetidas à apreciação. O público de fazer perguntas e dar sugestões. Também é possível enviar mensagens para o email: pmuguaratuba@itti.org.br. Toda a audiência pública conta com intérprete Libras, para pessoas surdas.

Em relação ao “transporte pedonal”, ou seja, de pedestres, as propostas dos técnicos são a melhorias das calçadas, com a revisão do decreto da calçadas, um trabalho de manutenção pela prefeitura e incentivo de manutenção pelos proprietários e ainda a construção de calçadões, um deles na praça dos Namorados, às margens da baía. Também propuseram a criação de um manual do pedestre de Guaratuba. Os reloginhos na imagem mostram o prazo: curto, médio e longo.

Sobre o transporte de bicicleta, as propostas são amplas e partem da informação apurada pelos pesquisadores do ITTI de que 40% da população utiliza esse meio de transporte. O objetivo,então, é melhorar a infraestrutura para os ciclistas. A curto prazo, a intenção é partir dos 4,6 km de ciclovias e ciclofaixas – na orla e na av. Paraná – para mais 15 km em curto prazo, ou seja, em 2 anos. Em cinco anos, a proposta é construir 42 km de ciclovias, ciclofaixas, calçadas compartilhadas e ciclorrotas. Em até 10 anos, a proposta é de mais de 56 km , sem contar as ciclorrotas turísticas na área rural.

Em relação ao transporte coletivo, a ideia é criar novas linhas e implantar mais coberturas em pontos de ônibus, regulamentação da tarifa e adequação da frequência dos ônibus.







A respeito do automóvel, as grandes mudanças são a implantação de mais semáforos, mudanças nas entradas e saída da cidade e a criação de binários, com algumas ruas de mão única.

Entre os binários, a maior transformação poderá acontecer na av. 29 de Abril, que terá mão única da praia até a Praça Central, com retorno pela av. Ponta Grossa. A 29 de Abril, principal rua da cidade, também pode ganhar uma ciclovia e um estacionamento em 45º em apenas um lado da via.

Outro binário importante vai começar na chegada do ferry boat, a partir da rua Antonio Rocha, seguirá pelas ruas Espírito Santo, João de Souza e Guilherme Pequeno. O retorno será pela José Nicolau Abagge, com sentido único em direção à 29 de Abril até o seu final na rua Vicente Machado. Todas estas ruas terão ciclovias ou cliclofaixas no lado direito da mão em que trafegam os veículos.

Imagem da proposta para a rua Nicolau Abagge, na esquina com Antonio Alves Correia

O vídeo da audiência traz mais alguns detalhes e também dúvidas e respostas dos técnicos. Uma informação importante do prefeito Roberto Justus é de que algumas medidas ele já começa a implantar. O prefeito também explicou que o Plano Municipal de Mobilidade terá de ser aprovado pela Câmara de Vereadores.

Assista e confira a audiência pública abaixo ou no QR Code logo abaixo do vídeo.