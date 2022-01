Esculturas gigantes em Matinhos alertam sobre a poluição no mar

Duas esculturas gigantes na orla de Matinhos estão chamando a atenção dos veranistas para a quantidade de resíduos deixados na praia. As obras representam uma tartaruga marinha e uma baleia jubarte, com casco e barriga preenchidos com garrafas pet e outros tipos de plástico. As esculturas são criações do Luiz Gagliastri, artista brasileiro contemporâneo, internacionalmente reconhecido tanto pelas técnicas utilizadas em suas obras como também pelas mensagens difundidas por elas.

Membro do Centro Internacional de Escultores, nos Estados Unidos, Gagliastri iniciou sua carreira há 37 anos com obras muito semelhantes às que estão em Matinhos, já denunciando a caça de baleias jubarte. “As minhas obras são ferramentas para os animais que pedem socorro, para o planeta que pede socorro. Já atuei em relação à proibição da caça da jubarte no Brasil e meu sonho agora é que os materiais plásticos, especialmente as sacolas, sejam de material biodegradável. Uma sacola plástica soterrada leva 200 anos para se decompor. Se o plástico é biodegradável, são apenas quatro anos para acontecer a decomposição”, diz.

“As tartarugas são um dos animais que mais sofrem com o lixo jogado nos oceanos. Elas confundem plásticos com alimento e acabam morrendo por isso. Precisamos ter consciência sobre o que fazemos com o lixo”, diz o escultor. Gagliastri afirma que seu público predileto são as crianças porque elas entendem a mensagem e mudam os comportamentos, inclusive dos adultos que as cercam.

A montagem das esculturas, concluída no sábado (15), contou com apoio da Prefeitura de Matinhos, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

LIXO – O serviço de limpeza das areias feito por equipes contratadas pela Sanepar nas praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, já retirou mais de 310 toneladas de resíduos das areias no Litoral, numa média de 13 toneladas ao dia. Atuam cerca de 130 trabalhadores em 48 km de praia.

























Com informações e fotos da Sanepar e Prefeitura de Matinhos