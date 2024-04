Pontal do Paraná explica como usar Telemedicina 24h

A Prefeitura de Pontal do Paraná implantou a Telemedicina 24 horas, resultado de uma parceria com a Celepar, e explica como as pessoas podem usar o serviço e serem atendidas por um médico.

O vídeo nesta página mostra passo a passo como fazer, desde a instalação do aplicativo:

1º passo: Acesse o link digitando ou apontando a câmera do celular no QR Code publicado nas redes sociais da Prefeitura – ou o link clicklifee.com/pontalparana. Assim você será direcionado para o portal PontalTec na plataforma Click Lifee, operadora do serviço.

2º passo: Leia com atenção as instruções para saber se você pode usar esta modalidade de atendimento. Se sim, aperte o botão laranja.

3º passo: Tenha conhecimento do Voucher PontalTec para a primeira consulta. E o Voucher PontalTec retorno, caso precise retornar para atendimento.

4º passo: Entre para atendimento na web. Ou baixe o aplicativo direto no celular. Depois de baixar o aplicativo, faça seu cadastro para se adiantar.

5º passo: Agora vá em Consulta. Digite as informações que podem lhe ajudar na triagem. Se tiver algum exame para avaliação médica, você pode anexar. Caso não, vá em frente. Digite o voucher PONTALTEC.

Importante: Independente do valor que aparecer na tela, veja que o valor da consulta é zerado (gratuito para o cidadão).

Cidade inovadora: Enquanto aguarda o seu atendimento, perceba que o PontalTec é uma iniciativa inovadora da Prefeitura de Pontal do Paraná, em parceria com a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná).

A Celepar publicou um chamamento exclusivo para Pontal do Paraná, onde empresas podem apresentar projetos, com o uso da tecnologia, para aprimorar os serviços públicos em diversas áreas. A Telemedicina é um desses serviços.