Obra da engorda de Matinhos recebe proteções costeiras

Foto: Denis Ferreira Netto

Começa na manhã desta terça-feira (10) a instalação de proteções costeiras na praia de Caiobá, em Matinhos. As intervenções integram a fase de preparação para as obras de engorda e recuperação da orla.

As estruturas são formada por formas têxteis do tipo bolsa e do tipo colcha, preenchidas com argamassa, que irão funcionar como um muro de proteção das estruturas de urbanismo e paisagismo. Estas são importantes elementos para dar segurança à orla da praia durante as ocorrências de ressacas. A instalação começa em Caiobá e vai até o balneário Flórida.

As obras na Orla de Matinhos preveem, além da engorda da faixa de areia por meio de aterro, estruturas marítimas semirrígidas, canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem, e revitalização urbanística da praia e da calçada com o plantio de árvores nativas. Também serão realizadas melhorias na pavimentação asfáltica e a recuperação de vias e ampliação da vegetação de restinga.

O consórcio Sambaqui, vencedor da licitação, realizou, até o momento, a mobilização de equipamentos, iniciou a solda da tubulação para a dragagem, a construção do viveiro para o cultivo da restinga, a instalação do canteiro central, das placas de segurança e das cercas de isolamento.