Associações comerciais do Leste promovem Semana do Associativismo Empresarial

A Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Leste do Paraná (Cacileste) promove entre os dias 22 e 25 (segunda a quinta) a Semana do Associativismo Empresarial.

O evento é realizado de forma online, mas em Pontal do Paraná a Aciapar (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pontal do Paraná) fará um encontro com coffee break.

A associação fica na avenida Santa Monica, 485, no balneário Praia de Leste. Para mais informações e confirmar presença, o contato é pelo telefone (41) 98411-1227.

Programação

22 de Abril

19h30h às 20h30

Cultura Associativista

Nosso legado de 1908 até os dias atuais, com Roberto Stelmaki Junior

23 de Abril

19h30h às 20h30

Associativismo na prática, com Carla Nagibi

24 de Abril

19h às 20h

Mercado e tendências digitais, com Paulo Beber

20h às 21h

Talk Show O Poder das Conexões do Associativismo Feminino

25 de Abril

18h às 19h30

Associação Banestado:

Participação da 4ª audiência pública do Plano Diretor de Pontal do Paraná

20h às 21h

Sede da Aciapar:

Planejamento 2024 e Prestação de Contas Produtos, Serviços e Benefícios.

A partir das 21h será servido um coquetel para confraternização dos presentes.