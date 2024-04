Matinhos recebe novo modelo de micro-ônibus escolar do Governo Federal

Matinhos informa que é o primeiro município do Paraná a receber o micro-ônibus modelo Marruá M-200, totalmente financiado pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), sem custo algum para o município. O veículo chega somando-se à frota de outros ônibus e vans que atendem cerca de 5 mil alunos da rede pública do ensino municipal e estadual.

O veículo foi entregue nesta terça-feira (23) por representantes da concessionária da Agrale ao prefeito Zé da Ecler e ao secretário da Educação, Esporte e Cultura, Alzino Netto. O veículo supre uma necessidade antiga em Matinhos no transporte escolar, atendendo um público específico dos CMEIs e alunos PCDs.

Equipado com elevador e dois acessos especiais, o Marruá M-200 4X4 tem capacidade para transportar até 13 pessoas. O novo veículo se soma a uma frota de mais de 26 outros modelos que compõem a frota municipal, entre ônibus e vans, atendendo quase 5000 alunos.

Presentes à solenidade de entrega, o prefeito Zé da Ecler recebeu as chaves do novo componente da frota, lembrando que, mesmo sendo um repasse totalmente financiado pelo Governo Federal, é dinheiro público e nada mais justo do que o investimento ser feito em uma área prioritária, a educação.

Também estiveram presentes o Secretário da Educação, Alzino Neto, vereadores, professores e funcionários da Educação de Matinhos.