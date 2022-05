Encontro de secretários de Finanças do Litoral acontece em Matinhos

Matinhos sediou, nesta quinta e sexta-feira (12 e 13), o Encontro de Secretários de Finanças e Equipes do Litoral do Paraná. O Esefeli PR 2022 aconteceu no Recanto Mata Verde, que fica na Rodovia Alexandra-Matinhos (PR-508). No evento, titulares das pastas municipais de Finanças e suas equipes trocaram experiências.

Nos dois dias, aconteceram palestras de experts e apresentação de serviços e ferramentas de gestão tributária municipal. Uma delas teve como tema o limite de gastos à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, com o assessor jurídico do Gabinete da Prefeitura, Leonardo Luís da Silva.

O secretário de Finanças de Matinhos, Roberto Pires, acompanhou todo o evento. “Foi muito enriquecedor participar do encontro. Foram quatro palestras focadas nos municípios do Litoral, com troca de experiências e busca de soluções para a questão da arrecadação, equalização de tributos e todos os problemas que nós enfrentamos”, disse Roberto Pires.

O secretário informou que uma nova edição do Esefeli PR está marcada para acontecer ainda este ano em outra cidade do Litoral, provavelmente Antonina. “Todos saíram muito contentes, querendo voltar para ter mais conteúdo e retomar essa troca de experiências”, completou.

Com informações e fotos do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos