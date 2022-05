Homem é executado com 5 tiros no bairro Tabuleiro

Homem é executado com 5 tiros no bairro Tabuleiro

Um homem foi morto na madrugada deste domingo (15), no bairro Tabuleiro, em Matinhos.

Luiz Henrique Dionizio Caetano, de 33 anos, foi executado dentro da casa de uma amigo a que visitava na Avenida do Canal, por volta das 3h.

Outras duas pessoas estavam na residência no momento do crime, mas não viram o autor do crime. Um rapaz de 21 anos estava tomando banho, ouviu os tiros e viu Luiz Henrique caído no chão, já sem vida – a outra pessoa, um mulher, estava assistindo televisão e disse que sequer ouviu os tiros.

Um homem vestido de preto e usando capuz teria disparado pelo menos cinco vezes contra Caetano e fugido.

A Polícia Militar informa que quando chegou ao local, uma equipe do Samu já havia chegado e constatado que o homem estava morto.